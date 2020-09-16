بعد شطب عضويته.. عمر كمال لـ"الموسيقيين": "الزمن اتغير"

علق الفنان عمر كمال، على قرار نقابة المهن الموسيقية، بشطب عضويته، الأسبوع الماضي، مازحًا بقوله: "أنا مش قاتل ليكم قتيل.. مش عارف إيه اللي حصل".

وقال "كمال" خلال حواره مع برنامج "TheInsider بالعربي"، إنه سيتواصل مع "الموسيقيين" بشأن الحوار والوقوف على تفاصيل الأزمة والوصول إلى حل، مضيفًا بقوله: "أنا عارف أنهم من مدرسة الفن اللي اتربينا عليها.. بس الزمن اتغير.. هم عاوزين شوية يحافظوا على هوية مصر.. بس خلاص الدنيا مفتوحة".

وأعرب عمر كمال، عن تمنيه بأن تصل "الموسيقيين" إلى حل بشأن أزمة مطربي المهرجانات، قائلًا: "إحنا نتمنى يحصل تقنين.. ياريت تعتبرونا زي أولادكم".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد ألغت عضوية المطرب الشعبي عمر كمال من قائمة أعضائها المنتسبين، بعد أن خرق قوانين النقابة وقام بالغناء أكثر من مرة داخل وخارج مصر.

وأشار علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، إلى أن النقابة أخذت قرارا بإلغاء عضوية عمر كمال من النقابة وسحب التصريح السنوي الذي يتم منحه لأعضائها، وملاحقته قانونيا فى حال قيامه بإحياء أى حفلة، كما أنها ستلاحق أى منظم حفلات سينظام حفلا غنائيا له.

يذكر أن كمال كان موقوفا من النقابة نظرا لكونه عضوا فيما عكس باقى مطربي المهرجانات.