عمر كمال وشاكوش يحتفلان بتحقيق مهرجان "هنعمل لغبطيتا" 25 مليون مشاهدة

احتفل مطربا المهرجات، حسن شاكوش وعمر كمال، مع جمهورهما عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بتحقيق مهرجان "هنعمل لغبطيتا"، الذي طرحه النجمان مؤخرا على "يوتيوب"، 25 مليون مشاهدة، حيث علق الاثنان: "لغبطيطا 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب".

"

وأحيا نجما المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، مؤخرا سلسلة حفلات ناجحة في تونس، رفعت شعار "كامل العدد".