سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 19 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.