أسعار الذهب اليوم السبت 19-9-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في بداية تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار مساء أمس الجمعة، حيث سجل عيار 24 سعر 974 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله في نهاية تعاملات أمس، وسط حالة من الترقب، إذ يجد خبراء الأسواق المالية صعوبة في التنبؤ بحركة الذهب في الفترة الحالية في البورصات العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، السبت 19 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 971 و974 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 850 و852 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 729 و730 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و816 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعًا طفيفًا في نهاية معاملات الجمعة، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية حيث سجل عيار 24 سعر 974 جنيهًا، مقابل 970 جنيهًا في المعاملات الصباحية، بارتفاع 4 جنيهات.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، ، قائلًا إنَّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنَّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أنَّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.

وقال نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إنَّ أسعار الذهب سجلت ارتفاعا بنسبة 43% من بداية العام وحتى الآن، حيث بدأت أسعار الذهب في الأول من يناير الماضي عند 632 جنيهًا، مشيرًا إلى أنَّ مبيعات الذهب شهدت انخفاضًا في المبيعات بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة 70%.

ماذا يحدث في معاملات الذهب في البورصات العالمية؟

وعلق "واصف" على تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بين الصعود والانخفاض، قائلًا إنَّ جائحة كورونا تسببت في وجود ركود اقتصادي وكساد عالمي، ما تسبب في انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وجعل المستثمرين يلجأون للذهب باعتباره الملاذ الآمن، ما تسبب في نوبات الارتفاع المتتالية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وأوضح نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالقاهرة في تصريح له، أنَّ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 0.7% بعد طرح عطاء لبيع سندات لأجل 30 عاما، وعائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 1.399% من 1.378% بعد العطاء.

وهبط الذهب سريعًا كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع، بمقدار 3.85%، ووصل سعره العالمي إلى 1943 جنيهًا بعد ارتداد من 1938 جنيهًا.