 ضبط 1,5 طن أحجار تحتوى على معدن الذهب الخام بحوزة شخصين بأسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ، لاسيما أعمال البحث والتنقيب عن معدن الذهب بطرق غير مشروعة.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيارة "بدون لوحات" محمل عليها (25 جوال بداخلهم كمية من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 1,5 طن) قيادة (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج) ، وبرفقته (سائق – مقيم بمحافظة أسوان) حال سيرهما بطريق (مرسى علم / إدفو) بدائرة القسم ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية" ، وأضافا أن المضبوطات حصيلة التنقيب ، وإستخدامهما السيارة فى عمليه النقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.