صرف ثاني دفعات من متجمد العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أكتوبر

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف الدفعة الثانية من قيمة المتجمد للعلاوات الخمس لـ2 مليون و460 ألف مواطن من أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات في الأول من أكتوبر المقبل.

وبدأت الهيئة القومية للتأمينات، التجهيز الفني والمالي لصرف الدفعة الثانية مع معاش أكتوبر، بعد إعلان ضم 60 ألف مستحق جديد في أغسطس الماضي من القطاع الخاص، والقطاع العام السواقط من دفعة يوليو الماضية التي استفاد منها 2.4 مليون مواطن.

تصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة

ويعتبر المستحقون للعلاوات الخمس هم الخارجين على المعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015، وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدني، وتصل قيمة كل دفعة 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمدة، حيث يتمّ صرف الدفعة الثالثة أول يناير 2021، والرابعة أول أبريل 2021.

ويتمّ صرف القيمة المالية نفسها التي حصل عليها صاحب المعاش، في يوليو الماضي، والتي تظهر عند الاستعلام الإلكتروني تحت بند "قيمة المتجمد من العلاوات الخمس".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت في وقت سابق أنَّ صرف العلاوات الخمسة كان وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتمّ صرفها فى دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه، مشيرة إلي أنَّها ستصرف بأثر رجعي وتكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

وأضافت أنَّ زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020، حيث إن عام 2013 -2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد، وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه، وعام 2014 - 2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه، وعام 2015-2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.