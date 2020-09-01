شروط العلاوات الخمسة للقطاع الخاص.. منها الإدراج ضمن مفردات المرتب

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن هناك شروط لحصول منشآت القطاع الخاص على العلاوات الخاصة، والتي تتمثل فيما يلي:

- أن يكون هناك قرارا بمنح العلاوة.

- أن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة.

- أن تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش.

- أن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.

وأعلن عوض أن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمسة بدءا من اليوم الموافق 1 سبتمبر2020، يقترب من 60 ألف تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت، تم إعطائهم فرص لتوفير مستنداتهم.

وفيما يخص سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا؛ أوضح أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار، مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات شهر سبتمبر، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي بدءا من اليوم كالتالي:

- 1000 جنيه فأقل: يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمير.

- أكثر من 1000 جنيه حتى 2000: يوم الخميس 3 سبتمبر والأحد 6 سبتمبر.

- أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه: يوم الإثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.

- أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحدده لهم، اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.