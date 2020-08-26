خطوات التقدم بتظلم لغير مستحقي العلاوات الخمسة

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي وعددهم 27 ألف حالة اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل؛ حيث أن الدفعة الجديدة من أصحاب المعاشات من القطاع الحكومي هم من سقطوا من صرف الدفعة الأولى والتي بدأت الحصول على العلاوات الخمس بدءا من يونيو الماضي.

وتقدم "الوطن" الإجراءات التي يجب أن يتخذها أصحاب المعاشات للتظلم من عدم تطبيق العلاوات الخمس وهي كالتالي:

الاتصال بالخط الساخن للتظلمات وترك رسالة صوتية 16439من الساعة 9 صباحا إلى 8 مساء حيث سيتم أخذ بعض المعلومات الخاصة وهي:

- الاسم رباعي.

- الرقم القومي.

- الرقم التأميني.

- المنطقة التابع لها.

- العنوان ورقم التليفون المحمول.

- بيانات التظلم.

- وسيتم تقديم طلب إعادة فحص ملف صاحب للتأكد من أحقيته في صرف العلاوات أولا في حالة ظهور عبارة هذا الرقم غير مستحق للعلاوات الخمس، وكذلك تأكيد مبلغ العلاوات وتدرجه.

وكان ورد لوزارة التضامن الاجتماعي العديد من الشكاوى والتظلمات من أصحاب العلاوات الخمس في القطاع الحكومي والخاص حيث تفاجأ عدد كبير منهم بعدم ضم العلاوات الخمس لهم وكذلك وجود أخطاء في حساب العلاوات.