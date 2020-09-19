"بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي تحقق 121 مليون مشاهدة منذ طرحها

حقق المطرب الاماراتي حسين الجسمي بأغنية "بالبنط العريض" 121 مشاهدة عبر موقع يوتيوب منذ توقيت طرحها، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.

واحتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي مؤخرًا، مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر جمهوره عبر "توتير" قائلًا: "نحن دائماً الرقم 1 بكم وبمحبّتكم، الحمدلله".

ويبلغ عدد متابعي قناة "الجسمي" الرسمية على يوتيوب، 4 ملايين و890 ألف متابع، فيما تخطى عدد مشاهدة أغانيه والفيديو كليبات المختلفة حاجز المليار مشاهدة بنحو مليار و912 مليونًا و402 ألف مشاهدة.

وتقدر أرباح "الجسمي" السنوية المتوقعة بعد طرحه أغنية بـ"البنط العريض" نحو 3 ملايين و200 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 50 مليونًا و867 ألفًا و920 جنيها، وفقًا لموقع "social blade".

وتحتل قناة "الجسمي" المركز الـ15 ضمن ترتيب قنوات يوتيوب الغنائية بالإمارات، فيما تحتل القناة المركز 487 عالميًا ضمن فئة القنوات الموسيقية.