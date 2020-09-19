رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي يوجه بسرعة إنهاء تشطيب وحدات السادات

أجرى المهندس صلاح حسن نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولة تفقدية بمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، يرافقهما مسؤولو صندوق الإسكان الاجتماعي وجهاز المدينة والمشروعات.

وتفقد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال الجولة، مشروع الإسكان الاجتماعي بأحياء "النور، الفردوس، الزيتون"، لمتابعة سير الأعمال وجودة التشطيب الداخلي للوحدات وأعمال التشجير، وتنسيق المواقع للعمارات.

وأكّد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق "الإسكان الاجتماعي"، سرعة الانتهاء من أعمال التشطيب والالتزام بجداول التسليم، وتجهيز الوحدات للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي في أقرب وقت.

وأضاف أنَّ الجولة، تأتي في إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي في أنحاء الجمهورية، وعدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

من جهته، أكّد "منيع"، أنَّ جهاز المدينة لا يدخر جهداً في متابعة مشروعات "الإسكان الاجتماعي"، ولا سيما جودة تشطيب الوحدات، وأعمال المرافق التي تنفذ بالمشروعات.