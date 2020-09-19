استشاري طرق: مصر كانت تخسر 50 مليار جنيه سنويا بسبب الزحام

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن شبكة الطرق الداخلية بالمدن لم تشهد اهتمامًا كبيرًا منذ فترة طويلة، ما أدى إلى وجود اختناقات مرورية شديدة في المدن وانعدام السيولة المرورية، ومن ثم التأثير سلبًا على الاستثمار.

وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن البنك الدولي أعد تقريرًا في وقت سابق، ذكر فيه أن القاهرة الكبرى تخسر 50 مليار جنيه سنويًا بسبب الازدحام المروري، متابعًا: "الناس تتذكر صفر مونديال 2010، وذلك بسبب تقييم اللجنة المعنية للحالة المرورية في مصر وأنها تشهد اختناقات مرورية شديدة".

وأردف: "كان لا بد من وقفة لحل هذه الأزمة، وما يحدث الآن من إنشاءات على مستوى الكباري والطرق والمحاور هو جزء من حل مشكلة الزحام المروري في القاهرة، وهناك وسائل نقل جديدة يجرى الاستعانة بها، مثل منظومة النقل الذكي التي ستؤثر جذريًا في تقليل الحوادث وانضباط الحركة المرورية، بسبب التحكم الأكثر دقة في وسائل النقل".

وأشار، إلى أن مصر ستمتلك شبكة طرق ونقل جديدة وسريعة وآمنة لتشجيع الاستثمار وإراحة المواطنين، وهو ما بدأ يظهر في عدد من الأحياء التي شهدت حلولًا مرورية مثل منطقتي مدينة نصر والزيتون، إضافة إلى ما يحدث في المدن الأخرى.