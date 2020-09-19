خدام الكنائس عقب عودة مدارس الأحد والأنشطة: وحشتنا الواجبات الروتينية

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عودة مدارس الأحد والخدمات والأنشطة الكنسية الأخرى بنسبة 50% في القاهرة والإسكندرية، عقب توقف دام 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية تفاديًا للإصابة بالفيروس، وأعرب عدد من الخدام بالكنائس عن سعادتهم بعودة الأنشطة والخدمات ومدارس الأحد مرة أخرى بعد حرمانهم من التطوع بها على مدار الشهور الماضية.

ميرنا سامي: كل الأنشطة ستعود تلقائيًا وفقًا لأهميتها داخل الكنيسة

ميرنا سامي، 23 عامًا، وتعمل مترجمة وعلاقات عامة بالسفارة اليابانية، وتقدم خدمتها بكنيسة مارجرجس خماروية بمنطقة شبرا، توضح أنَّه مع انتشار فيروس كورونا خلال منتصف شهر مارس الماضي لم تنفصل في "مدارس الأحد" عن الأطفال الصغار، وكانت تتواصل معهم أسبوعيًا لمدة ساعتين خلال يوم الجمعة عبر برنامج الواتس آب، قائلة: "مكنش ينفع نسيب الأطفال اللي في سن صغير لوقت طويل من غير ما نتواصل معاهم"، مشيرة إلى أنَّها كقائدة "كشافة" بالكنيسة كانت تحرص أيضًا على التواصل أسبوعيًا عبر الإنترنت نتيجة توقف كافة الفعاليات بسبب وباء كورونا.

شعرت "ميرنا" بالاشتياق على مدار الـ6 أشهر الماضية إلى الكنسية والأنشطة والخدمات التي تقدمها متطوعة بها للأطفال، وتعتقد أنَّ كل الأنشطة ستعود تلقائيًا وفقًا لأهميتها داخل الكنيسة، مضيفة: "الإيبارشية هي اللي بتضع الخطوط العريضة لعودة الأنشطة والخدمات وتترك التنظيم للكنائس"، معبرة عن شعورها بقيمة الواجبات الروتينية التي كانت تقوم بها عندما حُرمت منها بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

"ديفيد": هنلتزم بكل الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

ديفيد وجيه، 27 عامًا، يعمل مهندس، ومتطوع كخادم بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا عزبة النخل الشرقية منذ عام 2016، يوضح أنه عرف القرارات الخاصة بعودة مدارس الأحد والأنشطة عبر الصفحة الرسمية للكاتدرائية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "كنا متعودين كل أسبوع قبل التوقف بسبب كورونا يبقى لينا اجتماع بنقابل فيه بعض نصلي ونتكلم ونطلع رحلات، واتحرمنا من كل ده على مدار 6 شهور اللي فاتوا، وكنا منتظرين العودة تاني لأن الكنيسة وأصحابنا وحشونا".

وأكّد "ديفيد" أنَّ الأنشطة داخل الكنيسة متعددة ومنها المسرح والكورال، إضافة إلى الأنشطة الرياضية، وتنشط بشكل أكبر خلال فصل الصيف وتكون هناك مسابقات بين الكنائس، قائلًا: "سنلتزم بكل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة قبل دخول الكنيسة"، مشيرًا إلى أنَّهم سيضعون الخطة التي سيعملون عليها خلال الفترة المقبلة خلال مدة الساعتين أسبوعيًا، في انتظار قرار الإيبارشية.