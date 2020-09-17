الكنيسة تعلن استئناف مدارس الأحد والأنشطة بعد توقف دام 6 أشهر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استئناف مدارس الأحد والأنشطة الكنسية بعد توقف دام لمدة 6 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة في بيان لها، في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية وخدمة مدارس الأحد وذلك بنسبة 50% بالنسبة للقاهرة والإسكندرية.

وأضافت الكنيسة، أنه يتولى المطارئة والأساقفة كل في إيبارشيته تدبير الأمور وفقا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم 27 يونيو الماضي، بكل دقة حفاظا على سلامة الشعب.