احذر عند شرائك سلحفاء.. عقوبتها قد تصل للحبس وغرامة 50 ألف جنيه

كثير من المواطنين يقومون بشراء سلاحف أو حيوانات برية من أسواق عشوائية وتجار مجهولين، وقد لا يعلم البعض أن هناك بعض الأنواع مجرم بيعها واقتنائها، ومنها أنواع مشهورة مثل السلاحف الخضراء والسلاحف صخرية المنقار.

وقال الدكتور أيمن حمادة مدير عام التنوع البيولوجي والأنواع بوزارة البيئة، إن القانون جرم الاتجار في الحيوانات من الأنواع المهددة بخطر الانقراض، والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها.

وتابع في تصريحات لـ"الوطن" طبقا للقانون فإن المادة 28 من قانون 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 في شأن البيئة تجرم هذه الأعمال والتي يعاقب عليها في المادة 84 من ذات القانون.

وجاء نص القانون "أنه يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور أو إعدام بيضها.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة

وأعلنت وزارة البيئة في وقت سابق عن ضبط جوال به مجموعة من الحيوانات البرية داخل أحد القطارات القادمة من أسوان والمتجه إلى القاهرة.

ويوجد في مصر أكثر من 20 ألف نوع من التنوع البيولوجى تتوزع بين الحيوانات والنباتات والفطريات والطحالب والبكتيريا، حيث يوجد بها 110 أنواع من الثدييات منها 51 نوعاً مهدداً بالانقراض و109 أنواع من الزواحف منها 27 نوعاً مهدداً بالانقراض.

ويوجد 480 نوعاً من الطيور منها 26 نوعاً مهدداً بالانقراض، و10 إلى 15 نوعاً من الحشرات منها 63 نوعاً من الفراشات، بالإضافة إلى 1000 نوع من الأسماك و800 من الرخويات و1000 من القشريات.