"البيئة" تطلق مشروع "E-Tadweer" للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التعاون بين وزارة البيئة وفودافون مصر سيبدأ بمجال المخلفات من خلال مشروع E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها والتي من ضمنها أجهزة المحمول التالفة، والتي تعد من المخلفات الخطرة التي تؤثر على صحة المواطن، وأشادت بدور ڤودافون الرائد في هذا المجال.

وأشارت فؤاد في تصريحات عقب توقيع بروتوكول تعاون والسيد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر للمشاركة في الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعي البيئي، وذلك في إطار حملة اتحضر للأخضر لنشر الوعي البيئي التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. إلا أن الهدف من البروتوكول هو توسيع قاعدة الوعي البيئي للمواطن ما يجعله يتجه نحو السلوكيات الإيجابية تجاه بيئته للحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، معربةً عن أملها في أن يفتح هذا التعاون المجال أمام عدد أكبر من شركات القطاع الخاص للدخول في مجال خدمة العمل البيئي انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعهم وبلدهم.

ومن جانبه، أوضح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر اعتماد الشركة في استراتيجيتها على مبادئ التنمية المستدامة والتي يعد الحفاظ على البيئة من أهم ركائزها، مشيرا إلى أهمية مشروع E-Tadweer الذي يعد من المشروعات التي تساهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات الإلكترونية، موضحا أن تلك المبادرة تعد ترجمة لمشاركة القطاع الخاص وقطاع الاتصالات لدعم أنشطة التنمية المستدامة التي يقوم بها القطاع الحكومي في مصر؛ وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية".

وتتضمن بنود البروتوكول قيام شركة ڤودافون مصر بتقديم الدعم الفني لمشروع E-Tadweer، وتخصيص أماكن للتخلص من المخلفات الإلكترونية داخل بعض فروعها على مستوى الجمهورية، كما ستشارك في التسويق الإلكتروني للمشروع وتطبيق نظام حوافز لكل من يقوم بالتخلص من المخلفات الإلكترونية، على أن يتم استبدال هذه النقاط بخصومات عند الشراء من فروع ڤودافون.