رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات في العاصمة الإدارية اليوم

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد عدد من المشروعات القومية.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نقل ما يحدث الآن في مصر بموضوعية يرد على الانتقادات الخارجية، فالشعب المصري يعيش على مساحة 7% من الأرض، "الدولة لو بدون المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة هيكون هناك ازدحام وتكدس كبير وانتهت الدولة المصرية"، وذلك خلال مداخلة على "مانشيت"، على شاشة "extra news"

وأضاف "جبر"، أن الدولة المصرية تحدث بها إنجازات حقيقة لم تحدث على مدى التاريخ، حيث إن هناك العديد من المشروعات الكبرى القائمة في الدولة وتُنجز بتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الإعلام المعادي يهاجم الدولة المصرية بسبب خراب دول الجوار، فالدولة المصرية مستمرة في البناء والتعمير والدول التي في الجوار مهدمة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف عليها والبناء بدون تخطيط ينشئ دولة عشوائية بعيدة عن الدولة المنظمة الحديثة التي تقوم القيادة السياسية على تشيدها الآن، مؤكدًا أنه ومع نهاية هذا العام تنتهي جميع المناطق العشوائية الخطرة.