خطة "القابضة للمياه" لتركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع في 4 سنوات

وضعت الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة لتوريد 3 ملايين عداد مياه مسبق الدفع خلال 4 سنوات، لتغطية العدادات المعطلة والحكومية بمعدل 750 ألف عداد سنويًا، ما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل، وكذلك القدرة المالية والتمويلية لمقدمي الخدمة، وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

ملامح الخطة

- التوريد خلال 4 سنوات لتغطية العدادات المعطلة والحكومية.

- التعاقد لتوريد 520 ألف عداد مسبق الدفع قطر ¾ بوصة.

- توريد حوالي 467 ألف عداد منها، وتركيب حوالي 300 ألفًا.

- تركيب حوالي 12 ألف عداد بالجهات الحكومية.

- طرح مناقصة محدودة للشركات المتخصصة لتوريد حوالي 570 ألف عداد قطر ¾ بوصة.

- طرح مناقصة أخرى بكميات 26.5 ألف عداد بأقطار بوصة وبوصة وربع وبوصة ونصف.

تركيب 6 آلاف عداد مسبق الدفع بدمياط

وتوسعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط في تركيب العدادات مسبوقة الدفع على جميع مراكز المحافظة، من خلال:

- تركيب 6 آلاف عداد مسبق الدفع.

- تشغيل وتفعيل 7 مراكز خدمة عملاء وهى في (دمياط - فارسكور - الروضة - الزرقا - كفر سعد - الوسطاني).

- استكمال 3 مراكز خدمة عملاء، ليصبح العدد الإجمالى 10 مراكز لتقديم خدمة الشحن خلال 24 ساعة.

- تذليل العقبات لخدمة عملاء الشركة، ولكسب ثقتهم فى العداد مسبق الدفع.

التعاقد على19300 عداد مسبق فى المنوفية

وفي محافظة المنوفية تقوم الشركة باستكمال عمليات التركيب بكل الأفرع التابعة، من خلال عدد من المحاور، منها:

- تغيير 1600 عداد داخل المصالح الحكومية والمساجد، ما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل لمستحقات الدولة.

- تشكيل فريق متخصص لصيانة العدادات مسبقة الدفع، بعد اجتيازه لدورة تدريبية بشركة السويدي.

- الشركة تستقبل استفسارات عملائها في كل ما يخص العدادات مسبقة الدفع على الرقم (01226025666).

تركيب 5000 عداد مياه مُسبق الدفع في محافظات السويس

كما نفذت الشركة في محافظ السويس عددًا من المحاور، شملت:

- الانتهاء من تركيب 5000 عداد مياه مُسبق الدفع في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد من خلال 7 أفرع رئيسية.

- تسعى الشركة من خلال هذا الإجراء محاسبة العميل على الاستهلاك الفعلي وفق التعريفة المقررة، لعدم تراكم المديونات والمتأخرات على العملاء، وتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

- تفعيل خدمة تسجيل قراءة عداد المياه من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي"، ما يضمن دقة القراءات ومحاسبة المواطن على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي.

- إعداد لجان متخصصة في قطاعات محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، للمرور على الأماكن التي تستخدم المياه في غير الأغراض المخصص لها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تركيب 6060 عدادًا مسبق الدفع بمركزي سوهاج وأخميم

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من تركيب 6060 عدادًا مياه مسبق الدفع بمركزى سوهاج وأخميم، ضمن خطة الشركة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع.

وتسعي الشركة من خلال هذا الإجراء إلى محاسبة العميل على الاستهلاك الفعلي، وفق التعريفة المقررة، ولعدم تراكم المديونات والمتأخرات على العملاء.

تركيب 16 ألف عداد مسبق الدفع بالمنيا

نجحت خلال الفترة الماضية فى تركيب 16 ألف و500 عداد مسبق الدفع داخل كافة مراكز المحافظة.

ووضعت الشركة خطة متكاملة لإحلال تجديد العدادات المعطلة، حيث سيتم تركيب 14 ألف عداد مسبق الدفع، و21 ألف عداد ميكانيكي خلال الـ3 أشهر المقبلة، ليصل إجمالي العدادات التى سيتم تركيبها الى 51 الف و500 عداد.