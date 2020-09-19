القرش: ملف الزراعة بات من أولويات الدولة المصرية منذ 2014

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية أصبحت تنظر لملف الزراعة منذ عام 2014 وحتى الآن نظرة الملف الأولى والأهم، والذي يُعد جزءاً أصيلاً من الاقتصاد الكلي للدولة ويشارك بنسبة تكاد تصل إلى ربع الصادرات السلعية التي تصدرها الدولة، بالإضافة إلى أنه يعمل على توفير فرص عمل وتشغيل عدد كبير من العمالة.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن استراتيجية وزارة الزراعة تعتمد على محور هام وهو التوسع أفقياً ورأسياً من أجل تعظيم الاستفادة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

وتابع أن الدولة اهتمت بمشروعات كبيرة جدًا لزراعة مناطق جديدة لم تكن الدولة تقوم بزراعتها من قبل "مبادرة الـ1.5 مليون فدان"، وأنه يجري تأسيس شركات بغرض تسليم أراضٍ للمواطنين، والتوسع وعمل مشروعات في سيناء، مناطق الوادي والساحل الشمالي الغربي.

وأكد "القرش" أن وزارة الزراعة تعمل على إنشاء سدود خزانات لمياه الأمطار، كما أنه يوجد تنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية والري من أجل توفير المياه وتوصيلها للمناطق الجديدة الزراعية لكي يكون هناك قدرة على التوسع الأفقي للرقعة الزراعية، وعلى الجانب الآخر هناك ما يسمى بالتوسع الرأسي والذي يعني زيادة إنتاجية الأرض الموجودة والبدء في إعطاء إنتاجية أعلى.

وأكمل أن هناك اهتماماً كبيراً من المراكز البحثية لاستنباط أصناف جديدة من التقاوي التي تستطيع إعطاءنا إنتاجية أعلى، كما أن هناك اهتماماً كبيراً بنظم الزراعة وموسم الري التي تستطيع إعطاءنا إنتاجية وتحقق إمكانيات أفضل للدولة المصرية.