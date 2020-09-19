الجيش اللبناني: لا يزال 9 مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت، أنه لا يزال هناك 9 مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي وأسفر عن سقوط أكثر من 180 قتيلا وآلاف الجرحى.

ولفتت قيادة الجيش إلى أنها أنجزت أعمال المسح في المناطق التي تضررت جراء الإنفجار خلال 15 يوما، فيما تولت أعمال المسح 250 لجنة مؤلفة من 1000 ضابط ورتيب، إضافة إلى 500 مهندس مدني، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أنه تم مسح 85744 وحدة متضررة، معتبرة أن "هذه العملية تعد كافية ولا حاجة بالتالي إلى إجراء عمليات مسح إضافية من قبل الجهات المانحة".

وشددت قيادة الجيش على أن ملف المفقودين لم يقفل ولن يقفل طالما أن أعمال البحث مستمرة في منطقة الانفجار، مشيرة إلى أن "عدد المفقودين​ هو تسعة أشخاص، سبعة لبنانيين واثنان من السوريين".