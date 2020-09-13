مايا دياب غاضبة: هل أصبح مرفأ بيروت شعلة مستدامة؟

أبدت المطربة مايا دياب، عبر حسابها على موقع تويتر، غضبها الشديد من الحكومة اللبنانية بعد تجدد الحرائق في مرفأ بيروت.

وكتب مايا "‏هل أصبح المرفأ شعلة مستدامة، لا تنطفئ، ⁧‫الحريق‬⁩ مستمر ولا أحد ينادي كيف ⁧‫بيروت‬⁩، بيروت منكوبة،‬⁩ ⁧‫لبنان ينتفض‬⁩، مرفأ بيروت‬⁩".

وقد نشب حريق الخميس الماضي بمرفأ بيروت، وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قد أفادت بوصول سيارات تابعة لفوج إطفاء بيروت والدفاع المدني إلى مرفأ بيروت، وتعمل على إخماد الحريق، كما حضرت فرق من الصليب الأحمر.

وقال مصدر عسكري لبناني، إن حريقًا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودعا مصدر عسكري لقناة LBCI اللبنانية المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.

وكان موقع "العربية"، قد أعلن في نبأ عاجل، عدم تسجيل إصابات بشرية في حريق مرفأ بيروت، بينما جرى تسجيل حالات ضيق تنفس.

وقال مدير مرفأ بيروت لوسائل إعلام محلية: "من المبكر معرفة سبب الحريق".