جولة مفاجئة لمحافظ أسوان تكشف عن أوجه القصور في الأحياء

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء أمس، جولة تفقدية مفاجئة بعد تعدد شكاوى المواطنين ومعاناتهم من حجم الإهمال والسلبيات داخل بعض المناطق والأحياء السكنية والأسواق، والتي تم إرسالها على "الواتساب" الشخصي له، وفاجأ مسؤولو المنطقة دون أي إنذار أو إخطار مسبق بالجولة للوقوف على أوجه القصور والخلل بنفسه.

وشملت الجولة مناطق وأحياء الجزيرة والصداقة الجديدة وكيما والسيل الجديد، بالإضافة إلى سوق السيل وشوارع كسر الحجر وشرق البندر وصلاح الدين ، فضلاً عن كورنيش النيل وطريق السادات.

ورصد المحافظ العديد من السلبيات وأوجه القصور مع التأكد من مدى التزام القائمين على الأحياء والمحليات بواجباتهم، فضلًا عن متابعة مستوى أداء شركات النظافة المكلفة برفع القمامة والمخلفات وكنس الشوارع في هذه الأحياء والمناطق.

وبناءً على ما رصده، قرر محافظ أسوان محاسبة كل من أهمل بهذه الأحياء والمناطق السكنية بالتحقيق معهم لعدم قيامهم بمسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية، مع توفير بعض الإمكانيات لرؤساء الأحياء لتلافي هذه الملاحظات.

كما قرر خصم نسب مالية من مستحقات شركات النظافة المسؤولة عن هذه الأحياء، خاصة أن الجولة شملت كذلك مقرات أحياء شرق والصداقة الجديدة، حيث فوجئ العاملون المكلفون بالنوبتجية الليلية بوجود المحافظ بينهم والذي أمر برفع تراكم من القمامة في مدخل حي الصداقة الجديد ، علاوة على عدم التأمين الجيد لأبواب وشبابيك مبنى حي شرق.

وطالب المحافظ من أصحاب المحلات داخل السوق المجمع بالصداقة الجديدة بالالتزام بجودة وصلاحية المطروح من السلع الغذائية مع عدم المغالاة في أسعارها وذلك بعد أن تفقد المحافظ بعض المحلات.

وأثناء جولته، استمع محافظ أسوان، إلى المشاكل والمطالب التي طرحها عليه بعض المواطنين الذين تصادف تواجدهم بهذه المناطق والشوارع والتي تركزت على سوء حالة النظافة، مع ضعف الإنارة ووجود طفح للصرف الصحي بين عمارات الأوقاف بالصداقة الجديدة، فضلًا عن تراكمات المخلفات الناتجة من سوق السيل الجديد وقيام بعض المحلات بوضع حواجز أسمنتية أمام محلاتهم لمنع وقوف السيارات وغيرها من المشاكل الأخرى.