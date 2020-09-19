العناني: 200 ألف سائح ألماني زاروا مصر وعادوا لبلدهم دون أي شكاوى

قال وزير السياحة والآثار خالد العناني، إن زيارته لألمانيا في هذا التوقيت مهمة جدا، لا سيما أن برلين أعلنت أنه اعتبارا من أول أكتوبر سييجرى دراسة تدابير وضوابط كل دولة من خارج الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن مصر تعتبر من الدول التى بها معدل اصابات قليل نسبيا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية ، كما أن المحافظات الساحلية مثل البحر الاحمر وجنوب سيناء عدد الاصابات فيها "صفر".

وأكد وزير السياحة، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، أنه حضر إلى المانيا ليتباحث مع المسؤولين الألمان حول عودة السياحة الألمانية لمصر والتعرف على الإجراءات المطلوبة من مصر في هذا الشأن.

وأثنى الوزير على دور السفارة المصرية والسفير المصري لدى ألمانيا خالد جلال في تنظيم عدد من اللقاءات المهمة مع المسؤولين الألمان المعنيين بملف السياحة، مضيفا أن السياحة الألمانية تتركز على مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر وأنه حتى الآن قدم أكثر من 200 ألف سائح ألماني إلى تلك المناطق وعادوا لبلادهم دون أي شكاوى.

وحول الضوابط التى تتخذها مصر لوقاية السائحين، قال وزير السياحة: "نحن نتبع ضوابط وقائية بطرق محترفة ومتطورة على أعلى مستوى لتأمين السائح خلال زيارته لمصر حيث نقوم بعمل اختبار Pcr للسائح القادم إلى مصر، فضلا عن اختبار آخر فى طريق العودة للسائحين العائدين من البحر الأحمر وجنوب سيناء".

وأشار إلى أنه لا يوجد إصابات في المحافظات السياحية، في حين أن إجمالي الإصابات في القاهرة والمدن أقل بكثير من ألمانيا نفسها وقد أطلعنا المسؤولين الألمان على ضوابطنا والإجراءات التي نتخذها في مصر.

وحول لقاءاته خلال زيارته لبرلين، قال الوزير إن اللقاءات كانت ايجابية ومثمرة جدا وكان للجانب الألمانى بعض الاستفسارات تم توضيحها، حيث أشاد بالاجراءات والضوابط التى تتخذها مصر ووعد بدراسة الملف السياحى المصرى ووضعه على رأس اولويات الأجهزة المعنية.

كان وزير السياحة والاثار قد التقى مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية ميجيل بيرجر بمقر الخارجية الألمانية يرافقه السفير المصرى خالد جلال، كما التقى وزير الدولة بوزارة الاقتصاد ومفوض الحكومة الألمانية للشؤون السياحية المسئول عن الملف السياحي بالحكومة توماس برايس، ومع رئيس لجنة السياحة بالبوندستاج وعدد من البرلمانيين.

وعقد مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة المصرية مساء أمس للاجابة على استفسارات الصحفيين.