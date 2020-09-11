وزير السياحة يفتتح المعرض المتحفي للملك "توت عنخ آمون" بالغردقة

افتتح خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عرضًا متحفيًا مؤقتًا، اليوم، يضم بعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، ضمن معرض «توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى»، العائد من لندن، مؤخرا، بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، على عرضها بمتحف الغردقة والذي يضم ١٠ قطع أثرية للملك.

وقال وزير السياحة إن ١٦٦ قطعة من المقتنيات النادرة للملك توت عنخ آمون كانت بمعرض لندن في طريقهم للتخزين بالمتحف المصري وجرى اختيار ٢٠ قطعة وعرض ١٠ منها بمتحف الغردقة إلى جانب عشر قطع أخرى سيتم عرضها بمعرض شرم الشيخ بغرض إنعاش الحركة السياحية.

وأكد وزير الآثار أن متحف الغردقة هو المكان الوحيد الثقافي في المدينة الذي يضم أكثر من ألفي قطعة ويحكي تاريخ مصر عبر العصور المختلفة، لافتًا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة باستئناف السياحة الثقافية لنجاح التجربة أسوة بالنجاح الذي شهدته السياحة الشاطئية بالمدن السياحية بالبحر الأحمر في ظل الالتزام بتطبيق الضوابط حفاظاً على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

قررت إدارة المتحف الترويج لهذه المعروضات بين شركات السياحة والفنادق والقري السياحة، لجذب أكبر عدد من الزائرين لمشاهدتها. حيث يعد هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

يُذكر أن متحف آثار الغردقة جرى إنشائه على مساحة 10 آلاف متر، خُصص منها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية البالغ عددها أكثر من 2000 قطعة اثرية أصلية، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء، فى مارس الماضى، بتكلفة إجمالية 160 مليون جنيه فى أول شراكة مع القطاع الخاص مناصفة بنسبة 50 % لكل منهما.