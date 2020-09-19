ارتفاع أعداد مرشحي "النواب" في المنيا والصراع يشتعل

تشهد الدوائر الانتخابية الـ6 في محافظة المنيا، صراعا مبكرا بسبب ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وتصدر مركز المنيا الذي يضم جميع القرى والبندر والمنيا الجديدة في دائرة واحدة، المشهد إذ أن نحو 25 مرشحا حتى الآن أبدوا رغبتهم في خوض المعركة بينهم 4 عن حزب مستقبل وطن.

وبدأ الصراع مبكرا في دوائر شمال المحافظة وهي سمالوط ومطاي، ومغاغة والعدوة وبني مزار، ففي الدائرة الأولي المخصص لها 3 مقاعد أعلن نحو 20 مرشحا حتى الآن نيتهم لخوض المعركة معظمهم من أبناء مركز سمالوط.

أما الدائرة الثانية المخصص لها 4 مقاعد فإن عدد كبير من ابناء مركز مغاغة أعلنوا نيتهم الترشح بينهم نحو 10 قدموا أوراق ترشحهم بالفعل أمام اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية.

وأعلنت مصادر قضائية في المنيا، عن تقدم 123 مرشحا حتى الآن من المستقلين والأحزاب والشباب بأوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات مجلس النواب بمحكمة المنيا الابتدائية.

وشددت اللجنة علي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على سلامة المرشحين، والالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة، ومكان استقبال الطلبات، وتخصيص موظفين منعا للتزاحم، وتسهيلا على المرشحين.

وظهر بين الحضور نواب حاليين وقدامى، وعناصر جديدة من الشباب، وقد فتحت لجان تلقى الطلبات أبوابها في الموعد الذى حددته الهيية الوطنية للانتخابات وسط إجراءات مشددة.

وتضم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار عبد الرحمن هارون المفتش القضائي الأول، المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المستشار أحمد أبو الليل بمجلس الدولة، المستشار وليد فهمي بهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنيا.

وشهد مجمع المحاكم تواجد أمني مكثف بقيادة اللواء محمد ضبش مساعد مدير الأمن، والمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا.