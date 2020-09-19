نائب محافظ المنيا يزور مؤسسة البنات ويطالب بتوفير أوجه الرعاية

نائب محافظ المنيا يزور مؤسسة البنات ويطالب بتوفير أوجه الرعاية
كتب:
اسلام فهمي
11:15 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
مؤسسة البنات بالمنيا
زار الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مؤسسة تربية البنات بمدينة المنيا، للاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للفتيات المقيمات فيها، وتقديم سبل الدعم والرعاية من أجل حياة كريمة وتوفير الآجواء المناسبة لهن، يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وأكد محافظ المنيا، في بيان صادر عن المحافظة، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال خطة ذات أهداف إنسانية في المقام الأول، فضلًا عن أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
واستمع نائب المحافظ، خلال زيارته إلى شرح حول أنشطة المؤسسة، والدور الذي تقوم به، وكيفية دخول الأطفال وأعمارهم، وتفقد غرف الإقامة، موجها بالتنسيق بين مديرية التضامن والمحافظة لتجديد الآثاث الخاص بالغرف.
كما وجه نائب المحافظ بسرعة التنسيق بين مستشفى التأمين الصحي والتضامن لسرعة إجراء عملية جراحية بالقدم لإحدى الفتيات المقيمات، مع تقديم كافة أوجه الرعاية للمقيمات بالمؤسسة، وتذليل كافة العقبات لتحسين الخدمات المقدمة لهن ومساعدتهن على تحقيق التفوق العلمي، وتثقيفهن وتنمية مواهبهن لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلادهم.