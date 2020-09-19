نائب محافظ المنيا يزور مؤسسة البنات ويطالب بتوفير أوجه الرعاية

زار الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مؤسسة تربية البنات بمدينة المنيا، للاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة للفتيات المقيمات فيها، وتقديم سبل الدعم والرعاية من أجل حياة كريمة وتوفير الآجواء المناسبة لهن، يرافقه ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأكد محافظ المنيا، في بيان صادر عن المحافظة، أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بالأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال خطة ذات أهداف إنسانية في المقام الأول، فضلًا عن أهمية تضافر الجهود حتى يكون الأطفال أداة فاعلة في بناء وتنمية المجتمع، لانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

واستمع نائب المحافظ، خلال زيارته إلى شرح حول أنشطة المؤسسة، والدور الذي تقوم به، وكيفية دخول الأطفال وأعمارهم، وتفقد غرف الإقامة، موجها بالتنسيق بين مديرية التضامن والمحافظة لتجديد الآثاث الخاص بالغرف.

كما وجه نائب المحافظ بسرعة التنسيق بين مستشفى التأمين الصحي والتضامن لسرعة إجراء عملية جراحية بالقدم لإحدى الفتيات المقيمات، مع تقديم كافة أوجه الرعاية للمقيمات بالمؤسسة، وتذليل كافة العقبات لتحسين الخدمات المقدمة لهن ومساعدتهن على تحقيق التفوق العلمي، وتثقيفهن وتنمية مواهبهن لإعداد جيل واعي مثقف يشارك في تقدم بلادهم.