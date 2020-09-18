طالب يقتل موظفا في المنيا.. شاهده في وضع مخل مع أمه

قتل طالب، موظفًا، طعنًا بعد أن شاهده في وضع مخل مع والدته اليوم، عقب عودته من العمل بالقاهرة إلى منزله بالمنيا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمقتل موظف على يد طالب، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، لفحص البلاغ، وتبيّن مقتل "م. ن" 49 عامًا موظف، على يد "م. ح" 22 سنة طالب جامعي ويعمل بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن الطالب يعمل بالقاهرة منذ 5 سنوات بعد وفاة والده، وعقب عودته إلى منزله فوجئ بصديق والده في وضع مخل مع والدته، فأسرع إلى المطبخ واستل سكينًا وطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة في القلب، أودت بحياته في الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق.