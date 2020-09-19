مصرع شخصين وفقدان ثالث جراء الأمطار الغزيرة وسط اليونان

لقي شخصان مصرعهما وفقد ثالث في وسط اليونان جراء هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، في نسختها الإلكترونية، بأن الضحيتين أحدهما سيدة لقيت مصرعها في بلدة فارسالا في منطقة ثيساليا، والآخر مزارع جرفته المياه في مدينة كارديتسا، فيما فقدت سيدة كانت مسافرة في سيارتها.

وأضافت أن مبانٍ تضررت جراء فيضان مياه الأنهار على ضفافها، فيما أعلنت شركة "ترين أو إس أيه" المشغلة لخدمات القطارات، أن الأمطار التي سقطت الليلة الماضية، تسببت أيضًا في قطع خدمات القطارات التي تربط شمال وجنوب اليونان.

وتشهد عدة مناطق في اليونان أحوالا جوية سيئة وأمطارا غزيرة منذ ليل الخميس، فيما ضربت عاصفة نادرة في البحر المتوسط غربي اليونان، أمس الجمعة.

وذكر المرصد الوطني في أثينا، أن العاصفة "إيانوس" بدأت، بالتحرك جنوبًا، اليوم، بعد قرابة 24 ساعة من وصولها إلى الساحل الغربي لليونان، ويقع مركزها جنوب غرب شبه جزيرة بيلوبونيز، وأشار المرصد إلى تدهور الطقس في شرق بيلوبونيز، مع هطول أمطار غزيرة في بعض الأحيان وعواصف رعدية.