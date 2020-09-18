الاتحاد الأوروبي يعنف تركيا بسبب سياستها تجاه اليونان

حذر الممثل الأعلى الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، من مخاطر حدوث صدامات عسكرية بين تركيا واليونان، حسبما ورد في تقرير عرضته قناه "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن بوريل أكد أن منطقة شرق المتوسط باتت على "صفيح ساخن"، وأنه من الضروري أن يتدخل الاتحاد الأوروبي، للدفاع عن أمنه بعد التوترات التي أثارتها تركيا مع قبرص واليونان.

واتهمت الخارجية القبرصية تركيا، بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين "شطري قبرص" واستمرارها في أنشطتها "غير المشروعة" في المتوسط، مهددة باندلاع صراع إقليمي بسبب الأنشطة التركية.

وحذرت فرنسا، من فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على تركيا بسبب التوترات في شرق البحر المتوسط، إذا لم تتراجع عن سياستها التوسعية.