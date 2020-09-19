"موديرنا": نهدف لتوفير مليار جرعة من لقاح كورونا العام المقبل

قالت شركة "موديرنا"، أمس، إنها تسير على طريق هدفها المتمثل بإنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا المستجد مع نهاية العام الجاري.

وأشارت الشركة إلى أنها ستنجح في توفير 500 مليون إلى مليار جرعة من "اللقاح المرتقب" في السنة المقبلة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ونجحت "موديرنا" الأربعاء، في استقطاب 25 ألف و296 مشاركا من أصل 30 ألف، سيشاركون في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفان بانسل، فإن التجربة ستوفر على الأرجح بيانات كافية لمعرفة ما إذا كان اللقاح فعالا.

وأشار بانسل إلى أنه إذا تباطأ معدل الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير نتائج التجربة، إذ يحتاج إلى ما لا يقل عن 53 مشاركا يتعرضون للإصابة بالفيروس، ليعرف العلماء فيما إذا كان أولئك الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بمن أعطوا دواء وهميا.