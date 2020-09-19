مدبولي يتفقد الحي الحكومي بـ"الإدارية" ويشهد تجهيزات "المالية" كنموذج 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الحي الحكومي، للوقوف على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة، خلال زيارته اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي أرض المشروع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانًا، تشغل المنشآت منها 250 ألف م2، بما يعادل 60 فدانًا، بإجمالي مسطحات بنائية 2مليون م2، بنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، إضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وأشار المسؤولون، إلى أنَّ نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%، حيث تمّ الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتمّ تسليم 234 (دور – سطح –بدروم) إضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الان.

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه مقر وزارة المالية التي تمّ إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات بها كنموذج لباقي الوزارات؛ للاطلاع على مستوى التجهيزات، واستمع إلى شرح من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول موقف تأثيث المقار بالحي الحكومي، والذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية، حيث تمت الإشارة إلى أنَّ أعمال التاثيث تتم من خلال 20 شركة وطنية، وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

كما تمت الإشارة إلى أنَّ التأثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.

وأجرى رئيس الوزراء جولة في عدد من مكاتب وزارة المالية، لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتمّ تعميمها في كل الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.