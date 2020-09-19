الإعلام الرياضي: وصف "زملكاوي" لبطولات الأهلي بالمجاملات يزيد التعصب

قال سامي عبدالفتاح عضو لجنة الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفترة الماضية إجمالًا شهدت تحسنًا في التناول الإعلامي على المستوى المقروء والمسموع حيث وصف التناول بأنه "جيد جدًا"، لكن على مستوى الإعلام المرئي فقد رصدت اللجنة بعض الخروقات والمخالفات في عدد من برامج القنوات الرياضية.

وأضاف عبدالفتاح، لـ"الوطن" أن اللجنة رصدت مخالفة في برنامج زملكاوي الذي يذاع في قناة الزمالك بالإصرار على التقليل من بطولات الأهلي في كرة القدم، حيث وصف أحد الضيوف أن 99% من بطولات الأهلي "مجاملات"، وتابع بقوله: "هذا في حد ذاته مدعاة للتراشق بين جماهير الناديين".

اللجنة تطالب جميع البرامج الرياضية بالالتزام بالروح الرياضية

وأشار عضو لجنة الإعلام الرياضي إلى أن اللجنة تطالب جميع البرامج الرياضية بالالتزام بالروح الرياضية وعدم الخروج عنها؛ لتحقيق الانسجام الاجتماعي بين الناس: "لا نريد صراعات في كرة القدم أو في الرياضة عمومًا التي هي نموذج للروح الرياضية، ووجهنا نداء لكل المعنيين بالإعلام الرياضي في كل تخصصاته أن يكون هناك التزام بالموضوعية واحترام الغير" بحسب تعبيره.

وواصل عبد الفتاح قائلًا: " نؤكد احترام المتنافسين كما كان في السابق، ونشيد في الوقت ذاته بالإعلام الملتزم المنضبط الذي يؤسس على الروح الرياضية الجيدة لخدمة المجتمع".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين: سامي عبدالفتاح عامر حسين، الصحفي في المساء، محمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.