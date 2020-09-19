إشادة بفوز طفل بجائزة القصة في الصين: يعكس قدرات إبداعية للمصري

حصد الطفل عبد الرحمن ماهر البالغ من العمر 11 عاما، أحد أبناء المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف المركز الثاني عالميا في مسابقة القصة، ضمن 30 دولة شاركت فى المسابقة التي ينظمها نادى القصة story club بدولة الصين والتي تم تخصيص فعاليتها هذا العام للتوعية بمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وقال محمد ناصف، في تصريحات صحفية، إن الجائزة قد جاءت من خلال نشر فيديو عن مواجهة فيروس كورونا على قناة المركز القومي لثقافة الطفل باليوتيوب، ضمن برنامج "إبداعات الصغار".

وأضاف ناصف أن نادي القصة بالصين قد قام بتكريم الأطفال العشرة الفائزين فى احتفال عالمى عبر شبكة الانترنت، وتم فيه عرض فيديو للطفل المصري عبد الرحمن ماهر الفائز بالمركز الثاني يتحدث خلاله عن أحلامه، و دور وزارة الثقافة المصرية فى دعمه، موجها الشكر لوزيرة الثقافة على رعايتها ومساندتها للمواهب المتميزة.

وأكد رئيس المركز القومي لثقافة الطفل أن المركز قد شارك بعدد عشرة أعمال متنوعة من إبداعات أطفال المركز والحديقة الثقافية التابعة له، حيث وقع الاختيار على فيديو الطفل عبد الرحمن ماهر ليفوز بالجائزة الثانية، وهو ما يعكس القدرات الإبداعية التنافسية للطفل المصري في العالم، واهتمام الدولة بتنمية الموهوبين والنابغين.

جدير بالذكر أن حفل إعلان الجوائز قد أقيم صباح أمس الجمعة، وتضمن عرض جزء كبير من أغنية "اوعى كورونا تبقى جيوش" من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، كلمات الكاتب محمد ناصف، وألحان الموسيقار وائل عوض، ورسوم الفنان على عبد الرحمن الشيخ، وغناء مجموعة من أطفال فريق كورال "سلام" التابع للمركز وهم ملك رضا، ياسمين عيد، يوسف وائل، يحيى وائل، وقد تمت ترجمة الأغنية للغة الصينية.