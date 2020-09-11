"القومي لثقافة الطفل" يطلق مسابقة "اصنع كتابك الإلكتروني"

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، يطلق المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مسابقة بعنوان "اصنع كتابك الإلكتروني (2020/2021)"، وموضوعها اختيار الطفل كتابًا أو قصة غير مقررة عليه دراسيًّا ويقوم بتلخيصها وتحويلها إلى عمل إلكتروني، باستخدام أحد البرامج الإلكترونية، وتهدف المسابقة إلى تنمية مهارة القراءة واكتشاف قدرات الأطفال في المجال الإلكتروني.

وتمنح المسابقة عدة جوائز مالية، حيث يحصل المركز الأول ألف جنيه، الثاني 750 جنيها، الثالث 500 جنيه، الرابع 300 جنيه، الخامس 200 جنيه، ومن السادس إلى المركز العاشر يحصل الفائز على ميداليات ذهبية وشهادات تقدير ومجموعة كتب من إصدارات المركز، أما من المركز الحادي عشر إلى الخامس عشر فيحصل على ميداليات فضية وشهادات تقدير ومجموعة كتب من إصدارات المركز، وتضمن المسابقة عدة شروط وهى: "أن يكون عمر المتسابق من سن 7 سنوات حتى 18 سنة، - ألا يكون المتسابق قد فاز بجائزة مالية من قبل في مسابقة اصنع كتابك الإلكتروني الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل، المتسابق الذى فاز بجائزة مالية من قبل في مسابقة اصنع كتابك الإلكتروني الخاصة بالمركز القومي لثقافة الطفل يمكن له أن يشارك في المسابقة وينافس على الجوائز بميداليات ذهبية وفضية فقط.وكما تشمل الشرط أن يكتب الطفل على العمل البيانات التالية: "الاسم رباعي – تاريخ الميلاد- المحافظة- عنوان المنزل- رقم هاتف خاص بالطفل – رقم واتس اب خاص بالطفل – إيميل خاص بالطفل – صورة من شهادة الميلاد، العمل المقدم لا بد أن يتضمن ( صوتًا وصورة وحركة)، والأعمال التي تكون ((Word – Pdf ) فقط تستبعد تمامًا، يرسل أو يسلم العمل ((Cd – Dvdعلى العنوان التالي: محطة المساحة – الهرم – مدينة الفنون – المركز القومي لثقافة الطفل، ويكتب على العمل اسم المسابقة (اصنع كتابك الإلكتروني) للعام 2020/ 2021.

يتم تحكيم المتسابق عمليًّا من حيث (محتوى الكتاب أو القصة – البرنامج الذى تم استخدامه)، وذلك باختياره إحدى الطريقتين: "الحضور أمام لجنة التحكيم بمقر المركز القومي لثقافة الطفل بالهرم في اليوم الذى يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم، والتحكيم أون لاين من خلال برنامج zoom".وفي حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل، على أن يكون آخر موعد لاستلام الأبحاث النظرية يوم 15 أكتوبر 2020، كما أن الأعمال المقدمة لا ترد سواء فازت أم لم تفز.