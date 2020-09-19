بـ"أسعار مخفضة".. "ملوي" تنظم معرض "أهلا بالعام الدراسي" في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا، تنظيم معرض لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذى وجه بتنظيم معارض لمستلزمات المدارس على أن يضم جميع احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وحقائب وأحذية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة غلاء الأسعار.

وتستعد الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى وبالتعاون مع إدارة تموين ملوي، بتنظيم معرض "أهلا بالعام الدراسي الجديد" لتوفير المستلزمات المدرسية وجميع احتياجات الطلاب من أبناء المركز بأسعار مخفضة بمناسبة اقتراب حلول العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وتوفير كافة المستلزمات للطلاب بأسعار مخفضة في مواجهة محاولات البعض لاستغلال تلك المناسبات لرفع الأسعار على المواطنين.