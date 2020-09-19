"الري" تستعد للسيول بصيانة 117 مخرا

قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بزيارة لمحافظة أسوان، حيث تفقد أنظمة السد العالي وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، والوقوف على جاهزية الأنظمة لاستقبال الفيضان، بما يحافظ على كفاءة السد العالي، وكذلك الوفاء بالاحتياجات المائية.

وتفقد الوزير محطات القياس، وبوابات الطوارئ، وقناة المفيض، فضلًا عن الأعمال الإنشائية الجارية، وكذلك التي تم الانتهاء منها.

كما شهدت الزيارة تفقد عدد من مخرات السيول بمحافظة أسوان، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الأمطار المحتملة خلال الفترة الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بعمل الصيانة الدورية لحوالي 117 مخر سيل ورفع كفائتها، منها 36 بمحافظة أسوان، ما يعكس موقع المحافظة المهم علي خريطة السيول، حيث توليها الدولة أهمية خاصة في أعمال الحماية من مخاطر السيول، والتي بلغت خلال الست سنوات الماضية قرابة 600 مليون جنيه.

وعلى صعيد رفع كفاءة الترع، وزير الري بسرعة الانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو 114 كيلو متر من الترع بالمحافظة، بتكلفة 300 مليون جنيه، ضمن برنامج تأهيل 29 ألف كيلو متر من الترع على مستوى الجمهورية.

وبلغت حجم الاستثمارات التي خُصصت لمحافظة أسوان هذا العام لتنفيذ خطط الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري نحو مليار جنيه، ما يعكس أهمية محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص على صعيد مخططات التنمية.

وفي نهاية الجولة التفقدية، اجتمع "عبد العاطي" مع مهندسي الوزارة بأجهزتها المختلفة بالمسرح الروماني المكشوف الذي أنشاته الوزارة علي مساحة 15 ألف متر مربع، بتكلفة ناهزت 8.5 مليون جنيه، ويتسع لنحو 3500 شخص، ضمن عناصر المركز الثقافي الإفريقي بمتحف النيل.