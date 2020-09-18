الداخلية السودانية: 121 حالة وفاة و54 إصابة جراء السيول

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 121 وفاة، و54 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني مساء اليوم، أن 40 ألفا و373 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 58 ألفا و14 منزلا.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات سنار والقضارف (في الشرق)، والخرطوم والجزيرة (وسط)، مشيرا إلى تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا، و250 مرفقا، و401 متجرا ومخزنا، ونفوق 5980 رأس ماشية.