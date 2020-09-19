استثناء سيارات المعاقين التي يقودها غيرهم من شرط العمر

حصلت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، على موافقة وزراء المالية والتجارة على استثناء سيارات ذوي الإعاقة التي يقودها غيرهم من شرط العمر، في استجابة سريعة لشكاوى عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة من حصر وزارات المالية والتجارة والصناعة إعفاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة لسيارات ذوي الاعاقة التي يقودها غيرهم على السيارات حديثة التصنيع.

جاء ذلك بعد أن تلقت "هبة" شكاوى واستغاثات ذوي الإعاقة وعلى الفور تواصلت مع الوزراء المعنيين، ونجحت في الحصول على استثناء شرط العمر.

ووجهت هبة هجرس الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على سرعة الاستجابة لمطلبها العادل باستثناء شرط العمر لسيارات ذوي الإعاقة التي يقودها غيرهم وثمنت تحرك ذوي الاعاقة المتضررين نحو نوابهم في البرلمان لحل مشكلتهم.

وأكدت أنها كونها صوت ذوي الاعاقة داخل البرلمان تحركت بشكل فوري لحل المشكلة وكانت الاستجابة السريعة من الوزراء المعنيين.

يذكر أن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا يستطيعون القيادة، من ذوي الإعاقات البصرية على سبيل المثال، على سيارات معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة يقودها غيرهم هي إحدى مكاسب قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي تقدمت به هبة هجرس لمجلس النواب وسعت جاهدة لاقرارة حتى جرى إصداره برقم 10 لسنة 2018.