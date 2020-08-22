"التضامن" توفر معاش كرامة للأطفال الأربعة المعاقين: لن نتخلى عنهم

قال الدكتور محمد العقبي، متحدث وزارة التضامن، إن نيفين القباج وزيرة التضامن وجهت بالتواصل بشكل شخصي مع الأب الذي وهب حياته لرعاية أبنائه الـ4 من ذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا أنه سيتم التدخل لحل أزمته.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزيرة وجهت بصرف معاش كرامة للأولاد الأربعة فور استيفاء المعلومات الخاصة بهم والكشف الطبي عليهم، وفي أقرب فرصه سيتم تغطية الأطفال بدعم نقدي شهري مستمر، موضحًا أن الوالد طبلب بإيداع الأطفال في مؤسسة خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة، وستبدأ الوزارة بعمل تقييم لحالات الأطفال، وسيتم التواصل مع الأب لإعلامه بآخر التطورات.

وأكد أن هناك توجيهات من قبل الوزيرة بالتعامل مع الأطفال الأربعة دون تفرقة، وسيتم توفير مرافقين للأطفال الذين سيمكثون في المنزل: "لن نتخلي عنهم".