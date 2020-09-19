"المنتزه تتصدر".. 52 مرشحا يتقدمون بأوراقهم لـ"النواب" بالإسكندرية

حصدت الدائرة الأولى "المنتزه" والتي يوجد بها 3 أحياء "المنتزه أول وثاني وثالث" في محافظة الإسكندرية المرتبة الأولى في أكبر عدد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب 2020، حيث تقدم لها في 3 أيام 52 مرشحًا محتملًا يتنافسون على 4 مقاعد فردية من نصيب الدائرة.

وجاءت في المرتبة الثانية دائرة الرمل الدائرة الثانية والتي بها "الرمل أول وثاني" وترشح لها 28 مرشحًا محتملًا على 3 مقاعد فردية.

وجاءت بالمرتبة الثالثة الدائرة السادسة وهى دائرة الدخيلة وبها اقسام الدخيله والعامرية أول وثاني وبرج العرب وترشح لها 22 مرشحًا محتملًا على 4 مقاعد فردية.

وتقدم للترشح في 6 دوائرة بالمحافظة، حيث تقدم عدد "52" مرشح محتمل بدائرة المنتزه، و28 مرشحًا بدائرة الرمل، و13 مرشح محتمل بدائرة سيدي جابر، و20 مرشح بدائرة محرم بك، و4 مرشحين بدائرة العطارين و22 مرشحًا بدائرة الدخيلة.

من جهته، قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالإسكندرية، اليوم السبت، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن في اليوم الثالث اثنين مرشحين فقط.

وأضاف المشد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن عدد المرشحين بلغ 139 مرشحًا في 3 أيام، وذلك بعد ما تقدم 128 مرشحًا في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، و2 مرشحين في اليوم الثالث.

وأكد أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، لافتا إلى ضرورة التشديد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى 23 سبتمبر الجاري، وبدأت محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب،الخميس الماضي، وشهدت توافد وزحام من المرشحين الذين حضروا صحبة انصارهم وسط إجراءات أمنية وإحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.