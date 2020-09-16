الشعب الجمهوري: نستهدف 60 مقعدا في انتخابات مجلس النواب القادمة

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يتوقع مشاركة عدد كبير من الناخبين في انتخابات مجلس النواب القادمة، خاصة مع زيادة أعداد المرشحين، والذين لن يقل عددهم في أي دائرة عن 20 مرشحًا.

وتوقع "عمر" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، زيادة عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب لأكثر من 7 الآف مرشح.

وأكد أن عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب سيكون كبيرًا، وتوقع أن تكون نسب المشاركة ما بين 36 لـ46% من نسبة من يحق لهم التصويت، "المعركة ستكون شرسة وصعبة ويصعب التكهن بها"، مشيرًا إلى أن الحزب يستهدف من 50 لـ60 مقعدًا في مجلس النواب الجديد، وهو الهدف الاستراتيجي التي يعمل عليه الحزب، وفي حال تحقيق أقل من ذلك سيعد ذلك تقصيرا من قبل الحزب.