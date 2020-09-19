محكمة الإسكندرية الابتدائية تستقبل 139 مرشحا في انتخابات مجلس النواب

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، اليوم، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية للانتخابات البرلمانية 2020 حتى الآن في اليوم الثالث اثنين مرشحين فقط.

وأضاف المشد، لـ"الوطن" أن عدد المرشحين بلغ 139 مرشحًا في 3 أيام، وذلك بعد ما تقدم 128 مرشح في اليوم الأول و9 مرشحين في اليوم الثاني، ومرشحين في اليوم الثالث.

وأكد أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين ، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.ومن المقرر أن يستمر فتح باب حتى 23 سبتمبر الجاري.

وبدأت محكمة الإسكندرية الإبتدائية، في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب،الخميس الماضي، وشهدت توافد وزحام من المرشحين الذين حضروا صحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية وإحترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.