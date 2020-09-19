ضبط 8 متهمين بالبلطجة في الشرقية.. حرقوا السوق وصوروه "لايف"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من القبض على 8 متهمين، بينهم 3 سيدات، أضرموا النيران في أحد الأسواق بمدينة العاشر من رمضان، قاصدين الاعتداء على آخرين، لحملهم على مغادرة السوق وعدم ممارسة نشاطهم فيه.

التحريات والتحقيقات أفادت، أن بائعيّن خضروات، أبلغا بقيام بائع أسماك وبائعيّن خضروات، لأحدهما معلومات جنائية، بمنعهم من الوقوف بفرش خضروات داخل أحد الأسواق بالعاشر من رمضان، وقيامهم بفك العروق الخشبية خاصتهم، وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإضرام النيران بها وبإطار كاوتشوك.

وأفادت التحريات التي جرت حول الواقعة، أن أحد المتهمين صوّر الواقعة وبثّها مباشرة عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران، وألقت القبض على أحد المتهمين وهو "بائع الأسماك" و 7 أشخاص آخرين لاشتراكهم فى ارتكاب الواقعة.

وضبطت الشرطة بحوزة المتهمين 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وقطعتي سلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.