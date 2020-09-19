المالية: الدفع الإلكتروني أكثر أمانا ونوفر بطاقات لمن لا يملكون حسابا

قال حمدي حسني المتحدث الرسمي لشئون الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن وزارة المالية مع بداية تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني كان من أهم المميزات أن التعامل مع المنظومات الإلكترونية أكثر أمانا من التعامل بالكاش، والأمان ليس فقط في الحفاظ على الأموال ولكن من الناحية الصحية لأن التعامل مع الوسائل التكنولوجية في أداء المعاملات المالية أقل مخاطر من الناحية الصحية لأن معدلات نقل الأمراض من خلال تداول الكاش عالية.

وأضاف "حسني"، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن الاعتماد على الوسائل التكنولوجية وطرق الدفع الإلكتروني يوفر للمواطن درجة أمان أعلى بكثير من التعامل بالكاش.

وتابع، أنه مع بداية جائحة فيروس كورونا أطلقنا وسيلة جديدة وهي التعامل بالـ qr code بمعني أنه وسيلة لا تلامسية يستطيع المواطن سداد المعاملة المالية، مقابل الخدمات التي يحصل عليها من الجهات الإدارية بدون أي احتكاك أو تواصل سواء مع ماكينة التحصيل أو الموظف.

وأكمل، أن الـ qr code "رمز الاستجابة السريع" يعني أن المواطن يحصل على محفظة ذكية من خلال 20 بنك من العاملين بالقطاع المصرفي أو من أحد شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، ويقوم بتحميل أبليكشن على الهاتف المحمول الخاص به ومن خلال هذا الأبلكيشن يستطيع أن يقوم بسداد المعاملة المالية بدون اتصال مباشر مع الماكينة.

وأشار إلى أن هناك فئة كبيرة من المواطنين لا يملكون حسابات بنكية وغير موظفين، فكان الحل المناسب لكي يتمكن القطاع من أداء معاملاته المالية بالطريقة الإلكترونية هي توفير بطاقات مسبقة الدفع ويستطيعون أن يحصلوا عليها بشكل سلس من القطاع المصرفي، مؤكدًا أنه جرى توفير بطاقات للمواطنين الذين لا يملكون حسابات.