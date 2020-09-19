رئيس الوزراء يشهد صب حوائط الدور45 L من "البرج الأيقوني" بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة الأعمال المركزية، حيث شهد أعمال صب حوائط الدور L 45 من "البرج الأيقوني" أعلى برج في أفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، والذي يرتفع لنحو 385 متراً، مشيرا إلى أنه تم الوصول حاليا لارتفاع 220 مترا، وهو ما يتخطى ارتفاع برج القاهرة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن منطقة الأعمال المركزية ستصبح علامة مميزة بالعاصمة الجديدة، بل ستكون مزارا للمصريين، مكلفا الشركة الصينية المنفذة للمشروع بالانتهاء من كامل أعمال البناء الخارجي بالأبراج آخر أكتوبر 2021.

كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض مُجمع للأعمال المنجزة في مختلف مكونات منطقة الأعمال المركزية، من الدكتور عاصم الجزار، الذى أكد أن هذا المشروع الحيوي في قلب العاصمة الجديدة، تنفذ أعمال الإنشاء به شركة CSCEC الصينية، ويتم صب حوائط الدور L 45 منه اليوم، كما عرض موقف استكمال أعمال النجارة والتسليح للقواعد في المراكز الخدمية والتجارية للبرج، والتي تم صب ما يمثل 43.5% منها.

كما تم استعراض موقف تفصيلي لتنفيذ كل برج من الأبراج الأخرى بالمنطقة على حدة من حيث، معدل سير العمل، وما تم تنفيذه من أعمال صبة الخرسانة، وأعمال التأسيس، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال تركيب الواجهات الزجاجية، وأعمال الحفر لأنفاق الخدمات، وكذلك الأعمال المتبقية والبرنامج الزمني للانتهاء من هذه المشروعات.

واكد رئيس الوزراء على اعتزازه بهذا المشروع الذي يتم تنفيذه وفق احدث النظم العمرانية ليشكل ايقونة العاصمة الجديدة، ويتيح فرص عمل تصل الى نحو ٨ آلاف فرصة بنهاية العام، فضلا عن فرص تدريب وتبادل خبرات مع الجانب الصيني المنفذ للمشروع.

واشاد بمعدل التنفيذ والتأكيد من جانب مسئولي المشروع، انه سيتم الانتهاء من ١٠ أبراج قبل نهاية العام، مشددا على اهمية سرعة إنجاز هذا المشروع، مكلفا بأن يتم الانتهاء من الأعمال الخارجية بجميع الأبراج بحلول ٣٠ أكتوبر المقبل.