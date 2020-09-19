الطفل الفائز بجائزة نادي القصة بالصين: قرأت في "أولاد حارتنا" وأحببتها

عبّر الطفل المصري عبدالرحمن ماهر (11 سنة)، عن سعادته بالفوز بالمركز الثاني في جائزة نادي القصة story club بالصين: "لم أكن أتخيل الفوز بالجائزة من بين المنافسات، وحصلت عليها بفضل ربنا وتعب والدى معايا" متابعًا: "سعدت بالجايزة اللى بتظهر ثقافة الطفل المصري، وبتأكد قدرته على المنافسة على مستوى دول العالم".

وعن الفيديو الفائز، قال عبدالرحمن لـ"الوطن": عملت عددًا من الفيديوهات، منها الفيديو الفائز بعنوان "دار الجد عدنان"، مدته دقيقة، لتوعية الناس في القرى والنجوع بالصعيد بأخطار فيروس كورونا، فأنا أعيش في الجيزة، لكن جذوري من البداري بأسيوط، وعملت فيديو باللهجة الصعيدية، ليفهمنى الصعايدة، ولبست صعيدي، ورفعته على قناة المركز القومي لثقافة الطفل، وشيء أسعدنى أن المركز أرسل الفيديو للمشاركة فى المسابقة.

وقال عبدالرحمن: "أنا بروح المركز فى إدارة الموهوبين، قبل جائحة كورونا، وأشارك في الأنشطة الثقافية، وأقابل كتّاب كبار فى مكتبة الحديقة الثقافية فى صالون الأربعاء في المركز"، متابعًا: "أنا بحب القراءة والتمثيل، وأتمنى أن يكون للطفل المصرى جزء من وقته لقراءة كتاب في الإجازة، يتم السؤال فيه فى بداية العام الجديد".

القراءة شىء جميل جدًا، وأنا أقرأ من وأنا في سنة تالتة ابتدائي، كنت أقرأ بعض الصفحات من الكتب، وأسمعها على البرنامج الثقافي بالإذاعة، وحبيت كتاب "الأيام" للدكتور طه حسين، وسمعت "أولاد حارتنا" على الإذاعة للكاتب نجيب محفوظ.

وأضاف: "أنا لما ألاقى كتاب بحسه أكبر مني بحس إنه تحدي عايز أجربه، وأنا لما قرأت 8 صفحات من "أولاد حارتنا" بابا نصحني بالاستماع إليها على البرنامج الثقافي، وبحب الشاعر أحمد شوقى، وأقرأ الكتب اللى بيصدرها المركز القومي لثقافة الطفل، وبتفرج على قناة النيل الثقافية.

وقال: القراءة تفيدني في التحصيل الدراسي، وتضيف لي معلومات غزيرة، "وبابا بيعلمنى الرياضيات بشكل مسبق قبل دراستها في المنهج الدراسى، وبكتب قصص من وأنا في سنة أولى، وبيشجعنى أتفرج على مسلسل "رأفت الهجان" ولو اتفرجت عليه 100 مرة مزهقش".

وعن طموحاته، قال الطفل عبدالرحمن ماهر: "أتمنى فى يوم من الأيام يكون فيه قناة تليفزيون للطفل المصري، وأتمنى لما أكبر اشتغل إعلامي في هذه القناة، لتثقيف وتوعية الطفل المصري".

وحصل عبدالرحمن ماهر على جائزة المركز الثاني عالميًا من نادي القصة بدولة الصين، ضمن 30 دولة شاركت فى المسابقة التي ينظمها نادى القصة story club بالصين، وتم تخصيص فعاليتها هذا العام للتوعية بمكافحة فيروس كورونا.

وقال الكاتب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إنه تمت المشاركة بعشرة أعمال متنوعة من إبداعات الأطفال، تم اختيار منها فيديو الطفل عبدالرحمن ماهر، ليفوز بالجائزة الثانية، وهو ما يعكس القدرات الإبداعية التنافسية للطفل المصري في العالم، واهتمام الدولة بتنمية الموهوبين والنابغين.