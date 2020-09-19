رئيس التحرير

محمود مسلم

السيطرة على حريق في شقة بجامعة الدول العربية

كتب:

جيهان عبد العزيز
03:08 م | السبت 19 سبتمبر 2020
سيارة حريق

سيارة حريق

نشب حريق في شقة سكنية في شارع جامعة الدول العربية، وانتقلت قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ5 سيارات ونجحت في السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى الطوابق العليا.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا، بنشوب حريق محدود داخل شقة سكنية، وتبين من الفحص أن الحريق لم يسفر عن حدوث أي خسائر بشرية.

وقالت مصادر أمنية إن الحماية المدنية، حررت محضرًا بالحريق عقب إخماده، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب خبراء المعمل الجنائي للمعاينة وتحديد أسباب الحادث.

اقرأ المزيد:

عاجل.. 20 سيارة إطفاء لإخماد حريق مخزن الزيوت بالبحر الأعظم

الدفع بـ15 سيارة إطفاء.. حريق هائل في مقطورة وقود بالعاشر

عاجل.. 11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق في مخزن كرتون بالشرقية

صور.. الدفع بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع إسفنج بالعبور

 عاجل.. الدفع بـ30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالعبور

حريق بسوق توشكى في حلوان.. و12 سيارة إطفاء تحاصر النيران