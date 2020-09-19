مدبولي يتفقد مشروع الحديقة المركزية بالإدارية: تضم 2.3 ألف من العمالة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوهما، مشروع الحديقة المركزية، التي تُقام على مساحة ضخمة، حيث يخطط لأن تضم عدداً من المشروعات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تخدم سكان العاصمة وزوارها.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول مكونات المشروع، من وزير الإسكان الذي أشار إلى أنَّ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح الجزار، أنَّ هذا المشروع يعمل به نحو 2.3 ألف من العمالة المباشرة مشيرا إلى أنَّ الحدائق المركزية "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، فالقطاع الأول "CP01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم).

ولفت الجزار، إلى أنَّ القطاع الثاني "CP02" يقام على مساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالي مساحة أكثر من 60 فداناً.

وأوضح أن القطاع الثالث "CP03" يقام على مساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي) بإجمالي مساحة أكثر من 50 فداناً.

وكلف رئيس الوزراء، بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة لانتهاء كل جزء، حتى إتمام المشروع بالكامل، والانتهاء منه على الصورة الحضارية المنشودة، باعتباره سيمثل متنزها للمصريين جميعًا.