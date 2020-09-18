التنمية المحلية: إجمالي متحصلات التصالح 7.6 مليار جنيه حتى الآن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، وصلت حتى مساء أمس، حوالي مليون و180 ألف طلب، وهذا يدل على تنامي وعي المواطنين والاستجابة السريعة.

وأضافت "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن محافظة المنوفية، تتصدر المحافظات الأكثر تقديما للطلبات، بإجمالي 152 ألف 935 طلب، ويليها محافظة البحيرة التي تقدمت بشكل كبير بإجمالي 146 ألف 772 طلب، ويليها القليوبية بـ128 ألف 560 طلب، ثم الدقهلية بـ88 ألف و753 طلب.

وأشار إلى أن القليوبية، تصدرت المحافظات في متحصلات التصالح، يليها القاهرة ثم الإسكندرية والدقهلية والمنوفية، بإجمالي 7.6 مليار جنيه، لافتا إلى أن رسوم التصالح في الريف 50 جنيه للمتر الواحد.

وأوضح أن هناك كثير من المحافظات، قررت تخفيض الرسوم، إذ أن القاهرة خفضت الرسوم في البداية من 20 لـ55% ثم خفضت مرة أخرى لكل الأحياء من 20 لـ70%، وهو ما أدى لزيادة عدد الطلبات بالمحافظة والتي تجاوزت 26 ألف طلب.