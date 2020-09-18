التنمية المحلية: استقبال مليون و180 ألف طلب تصالح حتى الآن

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون في كافة المحافظات بلغت حوالي مليون و180 ألف طلب حتى أمس الخميس الموافق 17 سبتمبر.

وطالب وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد شعراوي على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بملف البناء بكافة المحافظات، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب، لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.