عمر كمال من عامل في بنزينة إلى مالك "بي إم دبليو X6"

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر "انستجرام" سيارته الجديدة X6 وعلق قائلا: "وركبت الـ X6".

وكانت بداية المطرب عمر كمال بالعمل في بنزينة وقد نشر منذ فترة صورة له أثناء قيامه بعمله القديم وعلق قائلا "مفيش حاجة بتيجي بالساهل.. هتقعد تقول أحط الشهادة فين وبص مين معاه وبص مين جاب إيه هتقف مكانك ومش هتتحرك.. الدنيا والأيام بتجري ولو ملكش قلب تسعى وتجازف وتجرب الدنيا هتفرمك وهتبقى زي الكتير اللي تايهين فيها.

وأضاف عمر: "اتعلمت وأخدت شهادة؟ أنا بردو اتعلمت وأخدت شهادة، طلعت مش لاقي شغل، أنا بردو طلعت مش لاقي شغل، أهلك صرفوا دم قلبهم عليك، أنا بردو زيك، بس أنا مقعدتش اشتكي حالى وأقول حال البلد وأقول كأني وماني، نزلت أشتغل بأيدي وقولت حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب".

وتابع: "اشتغلت كل حاجة، جريت في كل السكك اللي ممكن توصلني للنجاح، بتعامل وبوصل لكل الناس اللي ممكن أشتغل معاهم ويضيفوا ليا، بشغل دماغي وبتعلم وبحاول أفهم الدنيا والسوق رايحين فين وأعمل اللي يعجب الناس، قول الحمد لله ولو لقيت غيرك في نعمة قول ربنا يزيده ويديني.

عمر كمال لم يهتم بالحصول على مؤهل دراسي عالٍ، كان شغوفًا بإيصال موهبته الغنائية إلى الناس، فحصل على دبلوم صنايع، رغم أنه كان يرغب في الالتحاق بمعهد الموسيقى، لكنه ابتعد عن هذه الرغبة مُبكرًا كون أسرته متدينة وستقابل هذا الأمر برفضٍ شديد آنذاك، إلى أن تحقق حلمه وأصبح مطرب معروف.